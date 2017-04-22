Google, Hazırladığı Doodle İle 2017 Dünya Günü İçin İpuçları Verdi

Google, daha önce görülmemiş bir uygulamaya imza atarak, daha güzel bir dünya için neler yapılabileceğiyle ilgili internet kullanıcılarına ipuçları verdiği bir doodle hazırladı. İşte Google'ın gözünden 2017 Dünya Günü'nde, daha güzel bir dünya için yapılması gerekenler...

DAHA GÜZEL BİR DÜNYA İÇİN NELER YAPILMALI?

Google ilk tavsiyesine ''Önce en kolayıyla başlayalım'' diye giriş yaparak. ''Odadan çıkarken, ışıkları söndürmeyi unutmayın'' ifadesini kullanıyor.

İkinci Tavsiye: ''Dışarı çıkın ve sokağınıza bir ağaç ekin''

Üçüncü Tavsiye: ''Bir gün içinde olsa gideceğiniz yere yürüyün ya da bisikletle veya toplu taşımayla gidin. Veya arkadaşınızla aynı aracı paylaşın''

Dördüncü Tavsiye: ''Yemeklerinizde sebze meyveye ve yerli ürünlere ağırlık vererek emisyon ve atık oranınızı azaltabilirsiniz''

4 maddelik dünyayı güzelleştirme tavsiyelerinden sonra karşımıza çıkan arayüzde, Google'ın belirlediği 4 başlıkta, faydalı ipuçları sunan bir arama motoru bulunuyor.

Bu başlıklar ise şöyle: Neler geri dönüştürülebilir, nesli tükenmekte olan hayvanların listesi, su koruma yöntemleri ve marcan ağarması nedir?

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco'da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson'un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.

Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD'nin ilk 'Temiz Hava Yasası' ve 'Temiz Su Yasaları' hazırlanmıştır.