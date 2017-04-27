Google Haritalar ile Park Yeri Kaybetmeye Son!

Google Haritalar için yayınlanan son güncelleme ile artık park yerinizi bulmak konusunda büyük sıkıntılar çekmeyeceksiniz. Bundan böyle aracınızı park ettiğiniz yeri kolayca bulabileceksiniz ve aracınızı ücretli otoparklara park ettiğiniz zaman zamanlayıcı sayesinde park sürenizi görebileceksiniz.



Gittiğiniz yerlerde aracınız için park yeri bulma sıkıntıları yaşayabilirsiniz ve bu yüzden aracınızı gideceğiniz yerden daha uzak bir yere bırakmak zorunda kalabilirsiniz. Google Haritalar yeni geliştirdiği navigasyon özelliği sayesinde aracınızı son park ettiğiniz yerin konumunu size gösterecek. Bu sayede zorlu araç arayışından kaçınmış olacaksınız.



Geçen ay gelen güncelleme ile uygulama sizin gittiğiniz konuma göre park alanlarını göstermeye başlamıştı. Android ve iOS için yayınlanan son güncelleme ile birlikte artık aracınızı park ettiğiniz yer cihazınız tarafından hatırlanacak.



Android kullanıcıları araçlarını park ettikten sonra harita üzerindeki mavi noktayı işaretleyerek "Buraya Park Edildi" seçeneğini tıklayıp aracını park ettiği yeri haritaya sabitleyebilecek. Aracınızı park ettiğiniz yerin bir fotoğrafını eklemek de olası bir hırsızlık durumuna karşı alınacak bir önlem olarak aklınızda bulundurabilirsiniz. Bu güncellemenin haricinde ilerleyen günlerde park yerinizin konumunu paylaşmanız için ve ufak notlar eklemeniz için de bir güncelleme yayınlanacak.



iOS işletim sistemli cihazlar ise Android cihazlarına göre biraz daha şanslı. Hatırlatma amaçlı kullanılan pin ekleme özelliğini kullanmak zorunda değiller. Telefonlar araca Bluetooth veya USB ile bağlı ise pinleme işlemi otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Hatta Google Haritalar ile bağlantı kesilirse konum bilgileri Apple Haritalar'a aktarılıyor.



Her iki işletim sistemini kullanan kişiler park süresi için sayaç kullanabiliyor ve park ettiğiniz yeriniz süre/ücret durumuna göre tahmini ne kadar ödeyeceğinizin bilgisini size sunuyor.



Google Haritalar'ın yeni sürümünü Google Play Store ve App Store üzerinden edinebilirsiniz.