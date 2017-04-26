Google, Gazeteciler İçin 'Dijital Atölye' Semineri Düzenledi

Google Türkiye Ofisi, kentte görev yapan gazeteciler için 'Dijital Atölye' eğitim semineri düzenledi.



Ticaret Odasında düzenlenen eğitimler, Google Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Öz tarafından verildi. Google Türkiye ofisinin yaklaşık 10 yıldır faaliyette olduğunu belirten Özlem Öz, bu süreç boyunca yapılan en aktif eğitimin, genç kitlenin teknolojiye hızlı adapte olması dolayısıyla, Dijital Atölye olduğunu ifade etti.



Google olarak misyonlarının, buluttaki bilgileri organize etmek ve teknolojiyle insan hayatını kolaylaştırmak olduğunu belirten Özlem Öz, "Google bilginin sahibi değildir. Bulutta var olan bilgiyi kullanıcısının hizmetine sunan bir platformdur. Bizler kendimizi aynı zamanda teknoloji şirketi olarak tanımlıyoruz. Bizim için kullanıcı her şeydir ve teknolojiyi kullanıcımız için daha faydalı hale getiren ürünler sunmak misyonu ile çalışıyoruz" dedi.



Özlem Öz, Google'ın haber üretim aşamalarında gazetecilerin işlerini kolaylaştıracak bazı fonksiyonlarına dair örnekleri ile bilgiler aktardı. Seminer, katılımcıların sorularının yanıtlanması ile sona erdi. - KAYSERİ