Google Fotoğraflar Video Sabitleme Özelliği Geldi, Güncelleyin

Google Fotoğraflar Video Sabitleme Özelliği Geldi, Bulanık Videolarınızın Bir Şansı Daha Var.





Google Fotoğraflar son bir kaç aydır üstüne koyarak geliyor. En Son Gif düzenleme özelliği ile kullanıcıların kalbini kazan uygulamaya bu kez de "Video Stabilization" Video Sabitleme diyebileceğimiz özellik eklendi.



Uygulama özellikle çekim esnasında titremiş video görüntülerinizi oldukça net bir hale çevirmeye yarıyor.



Google Fotograflar Video Sabitleme Özelliği uygulamanın en son güncellemesi ile kullanıma sunuldu.



Google Fotograflar Video Sabitleme Özelliği Nasıl Kullanılır?





Video yükledikten sonra "Stabilize"yi tıklamanız yeterli olacak. Burada bilmeniz gereken durum ise; Orijinal videodan ayrı olarak hafifçe kesilmiş bir video elde edeceksiniz.



Aşağıdaki video da Özelliğin sonuçlarını görebilirsiniz.



Google Photos can now stabilize all your shaky phone camera videos on The Verge



