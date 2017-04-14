Google'den "Herkes İçin Hızlı Çizim"

Çizim yapabilmek özel bir yetenek gerektirdiği gibi büyük bir çaba ve süreç istiyor. Bu durumun bazı kişilerin altından kalkamayacağı bir süreç olduğunu düşünen Google, bu probleme çözüm olarak Google AutoDraw'ı tanıttı.



Çizim yapma konusunda hiç yeteneği olmayan kişiler için geliştirilen Google AutoDraw'ın çalışma mantığı ise oldukça basit: Kullanıcılar kalem özelliğini seçtikten sonra kaba taslak bir çizim yapıyor ve Google'nin yapay zekası çizimlerin nelere benzediğini pencerenin üst kısmında sıralamaya başlıyor.