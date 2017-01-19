Google'dan Çevrimdışı Çözüm

Mobil internet bağlantınız sıkça kopuyorsa, Google'ın Android'deki arama uygulamasına yaptığı güncelleme ilginizi çekebilir.



Uygulamanın yeni sürümü, çevrimdışıyken arama yaptığınızda aramanızı kaydediyor ve internete tekrar bağlandığınızda size sonuçları göstermek üzere bir uyarı gösteriyor. İnternette merakla bir bilgiyi aradığınız sırada bağlantınızın olmadığına rast gelmişsinizdir. Yeni işlev, bu gibi durumlarda sorularınızı unutmamanızı sağlıyor.



Yeni işlev sayesinde aklınıza gelen herhangi bir şeyi internet yokken bile aratıp, aramanızı saklayabilirsiniz. Tabi, ekranınızda kendi kendine belirmesini istemeyeceğiniz bir şeyi aratmayın.



Google, yeni işlevin pili tüketmediği ve veri tüketimini çok az etkilediği konusunda kullanıcılara güvence veriyor. Google Search uygulamasının en son sürümünü kullanıyorsanız, işleve şu an ulaşabilirsiniz. Yeniliğin iOS cihazlarına ulaşıp ulaşmayacağı veya ne zaman ulaşacağı ise bilinmiyor.