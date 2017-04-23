Google'dan 23 Nisan'a Özel Logo
Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel logo hazırladı.
Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle özel logo hazırladı.
Kaynak: Dunya.com
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