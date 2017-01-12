Google'da Satış Hazırlıkları!

Wall Street, Google'a uzun süreli projeleri ve R&D (ArGe) bölümleri konusunda baskı yapmaya başlamış durumda. Bu durum, şimdi de uydu görüntüleme ünitesi Terra Bella'yı etkiliyor. Hem Wall Street Journal hem de Bloomberg'in söylediğine göre Google, bu bölümü rakibi Planet'e satmayı ve gelecekte haritalama verilerini diğer firmalardan almayı planlıyor.



Terra Bella, hayatına Skybox Imaging olarak başlamıştı ve Google tarafından, 2014 yılında 500 milyon dolara satın alınmıştı. Bu bölüm, gezegenimizin yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çeken yeni uyduyu geliştirmiş ve fırlatmıştı. Bu görüntüler sadece Google Maps'i güncellemek ve geliştirmek için kullanılmakla kalmıyor, üçüncü parti alıcılara da satılıyordu.



Planet'in, istenilen fiyat ile Terra Bella'yı Google'dan almak için yeterli parası olmadığı düşünülmekte ve bu yüzden de alıcının, Alphabet'e uydu bölümü karşılığında kendi işlerinden varlık sunması beklenmekte.



Ancak şu anda bilmediğimiz ve bir süre daha da muhtemelen öğrenemeyeceğimiz şey, bunun Skybox için ne anlama geleceği. Google'ın hırslı planı, yüksek çözünürlüklü haritalama verilerini kar amacı olmayan firmalara vermek ve işlerini takip etmelerine yardımcı olmaktı. Umarız mayın alanlarını temizleyen ve izinsiz orman kesimlerini takip eden vakıflar, kısa hedefli bu masraf azaltma planından etkilenmez...