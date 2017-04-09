Google'da Haber Doğrulama Dönemi Başlıyor





Google, haber ve makaleler için bilgi doğrulama hizmetine başlıyor. Google'da Haber Doğrulama Dönemi Başlıyor!



Google doğrulama sistemini kısa süre sonra Türkiye'de de etkinleştirmesi bekleniyor, bu amaç doğrultusunda Doğruluk Payı adlı grupla çalışmaya başladı.



Google'da Haber Doğrulama Hizmeti Yakında Türkiye'de de kullanılacak





Dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google, Ekim ayında üzerinde çalışmaya başladığı bilgi doğrulama hizmetini, küresel anlamda kullanıma açtığını duyurdu. Yalan haber ve sahte bilgilere karşı, kullanıcılara doğrulanmış bilgilerin olduğu makaleler sunulacak.



Fact Check





Bilhassa seçim dönemleri öncesi ve sağlıkla ilgili konularda yanıltıcı bilgilere karşı savaş açan Google; bilgi doğrulama hizmeti veren yüzden fazla kuruluşla işbirliği yaparak arama sonuçlarına ve haberlerine bilgi doğrulama (fact check) imkanı getiriyor.

Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşması ve internet erişiminin artmasıyla her gün; milyarlarca kişi internetten sorguladıkları bilgilerin ve haberlerin güvenilirliğine bağlı olarak karar alıyor, fikir ediniyor.

Bilgi doğrulayıcıların tüm haberleri kontrol etmeye yetişemeyeceğinin altını çizen Google, kullanıcı geri bildirimini de dikkate alacaklarını belirtti. Ayrıca bir bilgiyle alakalı farklı doğrulama şirketlerinin farklı sonuçlara varabileceğini de ekledi.



Google Haberler'e uygulanacak olan denetleme özelliği





Ekim ayında İngiltere ve ABD'de ilk kez Google Haberler'e uygulanacak olan denetleme özelliği; genel arama sonuçlarında ve haber arama sonuçlarında doğruluğuna dair bir bilgi kutusu gösterilecek. Google, doğrulanmış haber kaynaklarını ve bir konuda uzman veya otorite olduğu algoritmalarla belirlenen kişi veya kurumların sayfalarını üstte görüntüleyecek. İçeriği tartışmaları ya da doğru olmayan sayfalar ise geri plana atılacak.



Öte yandan, internette her dakika binlerce yeni haber yayımlanıyor. Bilgi doğrulayıcıların tüm haberleri kontrol etmesinin mümkün olmadığını belirten Google, kullanıcı geri bildirimini de dikkate alacak.



Zira Google'ın oluşturduğu standartlara uygun olarak bilgi doğrulaması yapan aktif kuruluş sayısı sadece 115. Türkiye'den ise sadece Doğruluk Payı adlı oluşum Google'ın oluşturduğu yönergelere uygun olarak bilgi doğrulaması yapıyor.



http://www.teknotalk.com/googleda-haber-dogrulama-donemi-basliyor-56169/