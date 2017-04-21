Google Chrome'de "Reklam Engelleme ve Güvenli Reklam" Dönemi mi Başlıyor ?

Google'nin ve çoğu internet platformunun en önemli gelir kaynaklarından birisi olan "reklamlar", bazı kullanıcılar için zaman zaman dayanılmaz bir hal alabiliyor. Kullanıcıların karşısına olur olmadık zamanlarda çıkma özelliğine sahip olan "reklamlar" konusuna Google, kısmende olsa bir çözüm getirmeye çalışıyor.



Amerika Birleşik Devletleri merkezli uluslararası olarak yayınlanan günlük finans ve haber gazetesi The Wall Street Journal tarafından yayımlanan habere göre; Google, Chrome'nin içerisine reklam engelleyici özellikler eklemeyi planlıyor.



Reklamdan elde edilen gelirlerin şirket için oldukça önemli olduğu göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu bu özelliğin sadece zararlı veya uygunsuz içeriklerin kullanıcılara erişmesine engel olması planlanıyor . Bu politika sayesinde engellenen uygunsuz reklamlar, diğer reklamların kullanıcılara ulaşmasına engel olmayacak.



"Güvenli reklam" politikası anlamında oldukça önemli bir adım olarak kabul edilen Google'nin bu kararının ardından, bu politikanın ne kadar başarılı olacağı ve şirkete nasıl geri dönüşler sağlayacağını ise tamamen zaman gösterecek.