Google, Cassini Uzay Aracını Doodle Yaptı

Google, Cassini (Cassini-Huygens) uzay aracı için özel logo hazırladı.

Google, Cassini Uzay Aracını Doodle Yaptı

Google, Cassini (Cassini-Huygens) uzay aracı için özel logo hazırladı.

Kaynak: Dunya.com

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