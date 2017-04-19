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Google, Arama Geçmişinizi Patronunuza Verebilecek
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Google, Arama Geçmişinizi Patronunuza Verebilecek

Google, iş fırsatlarını paylaşmaya ve iş başvurularını yönetmeye yarayan Google Hire'yı devreye sokuyor. Yeni uygulamada işverenlerin, çalışanların arama geçmişine ulaşabileceği iddia edildi.

Google, Arama Geçmişinizi Patronunuza Verebilecek

Google, iş fırsatlarını paylaşmaya ve iş başvurularını yönetmeye yönelik bir araç üzerinde çalışıyor.

Chip'in haberine göre Google'ın Axios tarafından keşfedilen yeni hizmeti henüz çalışır halde değil ancak oturum açma ekranına şu an ulaşmak mümkün. Kullanılmamasına rağmen Google Hire'la ilgili tartışmalar yapılmaya başlandı.

İŞVERENLER ÇALIŞANLARIN ARAMA GEÇMİŞİNE BAKABİLECEK

Bir iddiaya göre Google Hire, işverenlerin çalışanların arama geçmişine bakmasına izin verecek. Bunun doğru olup olmadığı şimdilik bilinmiyor.

Google hesabınızda yeteri miktarda kişisel bilginizin bulunduğu doğru ancak yeni hizmet, bu bilgileri potansiyel işvereninize sunmayacak. Bir Google yetkilisi, TechRadar'a yaptığı açıklamada bunu doğruladı ve özel bilgilerinizin potansiyel patronlarınızla paylaşılmayacağını söyledi.

SADECE ADAYLARIN VERDİĞİ BİLGİLER İŞVERENE GÖSTERİLECEK

Google yetkilisine göre sadece adayların gönüllü olarak verdiği bilgiler, başvurunun bir parçası olarak işverene gösterilecek.

İş başvurusu işine el atan ilk firma Google değil. Facebook'un daha önce bununla ilgili araçlar denediği, Snapchat'in Avustralya'da McDonalds tarafından işe alma sürecinde kullanıldığı biliniyor.

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