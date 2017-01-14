Google Adwords Kursu

Google Adwords Eğitimleri'ni Neden Bilgi Eğitim 'de Almalıyım?



8-10 kişilik sınıflarda her öğrencinin önünde bilgisayar olacak şekilde, tamamen uygulamalı ve bir Google adwords hesabını yönetiyor gibi eğitim verilmektedir.



Google Adwords Eğitimi, aktif olarak farklı sektörlerden Adwords hesabı yöneten öğretmenler tarafından verilmektedir.



Kurs sonunda, Google Adwords sertifika sınavlarına hazır hale gelirsiniz.



Google Adwords Eğitimi ücretini, kredi kartı ile 9 taksit ve senetle 6 taksit olarak kolayca ödeyebilirsiniz.



Çevrimiçi Reklamcılığa Giriş - Google Adwords Nedir?



Türkiye'de Internet Kullanımı ve Dijital Pazarlamanın Geldiği Nokta



Çevrimiçi Reklam Ağı türleri



Arama Ağı Adwords Reklamları'nın Doğrudan Satışlar için Önemi



Google Adwords nedir?



Adwords ile genel kavramlar



Geniş, Sıralı, Tam, Negatif Kelime Eşleme Türleri



Google'ın Reklam sıralama mantığı ve Açık artırma sistemi



Anahtar Kelime Kalite Puanı nedir ve Kalite Puanı nasıl artırılır?



Adwords hesabı oluşturma ve hesap erişim türleri



Hesap düzeyinde yapılan ayarlar



Google Müşteri Merkezim kavramı, Adwords Hesaplarının Müşterim Merkezim'e Bağlanması ve Yönetilmesi



Google Adwords Eğitimi - Kampanya Oluşturma ve Kampanya düzeyinde yapılacak ayarlar



Reklamın yayınlanacağı Ağları belirleme



Reklamların gösterileceği cihazları belirleme



Reklamların gösterileceği yerleri belirleme



Hangi arayüz dillerini kullananların hedefleneceğinin belirlenmesi



Teklif Stratejisinin, TBM ve Günlük bütçenin belirlenmesi



Konum, Site Bağlantıları, Arama ve Açıklama metni gibi Reklam Uzantılarının reklama eklenmesi



Reklam Grubu Oluşturma ve Reklam Grubu düzeyinde yapılacak Ayarlar



Reklam Metni Yazma ve Dikkat edilecek hususlar



Google Adwords Eğitimleri'nde Araya Anahtar Kelime özelliğini kullanarak Reklamın alaka düzeyini artırma



Reklamı tetikleyecek Anahtar Kelimelerin Belirlenmesi



Adowrds'ün Anahtar Kelime Planlayıcısı'nı kullanarak anahtar kelime ekleme



Reklam grubu için varsayılan teklifin belirlenmesi ve Arama trafiği tahmini alma



Faturalandırma Ayaları



Faturanlandırma adresinin bulunduğu ülke seçimi



Fatura Bilgilerinin ve Ödeme türünün seçilmesi



Reklam İstatistiklerinin İncelenmesi ve Optimizasyon Yapılması



Reklam istatistiklerinde görünmesi istenen metriklerin ayarlanması



Google Adwords reklam gruplarına ait gerçek arama terimlerinin incelenmesi ve bunlara bakarak Negatif anahtar kelime tanımlama



Reklamları, Görüntülü Reklam Ağı'nda Bazı Sitelerde Hariç Tutma



Kampanya ve Reklam Grubu Düzeyinde Kural Oluşturma



Reklamların etkinleştirileceği ve duraklatılacağı durumların belirlenmesi



Varsayılan TBM ve GBM teklifinin artırılacağı ve azaltılacağı durumları belirleme



Günlük bütçenin artırılacağı ve azaltılacağı durumları belirleme



Kampanya ya da Reklam Grubu düzeyinde Cihaza göre maksimum TBM tekliflerinin yüzde olarak artırılıp - azaltılması



Reklamın gösterileceği yer bazında maksimum TBM tekliflerinin yüzde olarak artırılıp-azaltılması



Reklam Dönüşüm Takibi



Dönüşüm nedir?



Dönüşüm kodu oluşturma



Dönüşüm oranlarının takibi



Google Adwords Raporlama



Reklamlara ilişkin raporların hangi sıklıkta, hangi metriklerle, hangi mail adreslerine otomatik gönderileceğinin ayarlanması



Google Adwords Sertifikası Sınavları



Google Adwords Sertifika Eğitimi sonunda girebileceğiniz Sertifikasyon sınav türleri ve formatları



Google Adwords Sertfika Sınavları'na nasıl girilir ve başarılı olma koşulları



Örnek sınav sorularının çözümlenmesi