Google Adwords Kursu

Google Adwords Eğitimleri'ni Neden Bilgi Eğitim 'de Almalıyım?
8-10 kişilik sınıflarda her öğrencinin önünde bilgisayar olacak şekilde, tamamen uygulamalı ve bir Google adwords hesabını yönetiyor gibi eğitim verilmektedir.
Google Adwords Eğitimi, aktif olarak farklı sektörlerden Adwords hesabı yöneten öğretmenler tarafından verilmektedir.
Kurs sonunda, Google Adwords sertifika sınavlarına hazır hale gelirsiniz.
Google Adwords Eğitimi ücretini, kredi kartı ile 9 taksit ve senetle 6 taksit olarak kolayca ödeyebilirsiniz.
Çevrimiçi Reklamcılığa Giriş - Google Adwords Nedir?
Türkiye'de Internet Kullanımı ve Dijital Pazarlamanın Geldiği Nokta
Çevrimiçi Reklam Ağı türleri
Arama Ağı Adwords Reklamları'nın Doğrudan Satışlar için Önemi
Google Adwords nedir?
Adwords ile genel kavramlar
Geniş, Sıralı, Tam, Negatif Kelime Eşleme Türleri
Google'ın Reklam sıralama mantığı ve Açık artırma sistemi
Anahtar Kelime Kalite Puanı nedir ve Kalite Puanı nasıl artırılır?
Adwords hesabı oluşturma ve hesap erişim türleri
Hesap düzeyinde yapılan ayarlar
Google Müşteri Merkezim kavramı, Adwords Hesaplarının Müşterim Merkezim'e Bağlanması ve Yönetilmesi
Google Adwords Eğitimi - Kampanya Oluşturma ve Kampanya düzeyinde yapılacak ayarlar
Reklamın yayınlanacağı Ağları belirleme
Reklamların gösterileceği cihazları belirleme
Reklamların gösterileceği yerleri belirleme
Hangi arayüz dillerini kullananların hedefleneceğinin belirlenmesi
Teklif Stratejisinin, TBM ve Günlük bütçenin belirlenmesi
Konum, Site Bağlantıları, Arama ve Açıklama metni gibi Reklam Uzantılarının reklama eklenmesi
Reklam Grubu Oluşturma ve Reklam Grubu düzeyinde yapılacak Ayarlar
Reklam Metni Yazma ve Dikkat edilecek hususlar
Google Adwords Eğitimleri'nde Araya Anahtar Kelime özelliğini kullanarak Reklamın alaka düzeyini artırma
Reklamı tetikleyecek Anahtar Kelimelerin Belirlenmesi
Adowrds'ün Anahtar Kelime Planlayıcısı'nı kullanarak anahtar kelime ekleme
Reklam grubu için varsayılan teklifin belirlenmesi ve Arama trafiği tahmini alma
Faturalandırma Ayaları
Faturanlandırma adresinin bulunduğu ülke seçimi
Fatura Bilgilerinin ve Ödeme türünün seçilmesi
Reklam İstatistiklerinin İncelenmesi ve Optimizasyon Yapılması
Reklam istatistiklerinde görünmesi istenen metriklerin ayarlanması
Google Adwords reklam gruplarına ait gerçek arama terimlerinin incelenmesi ve bunlara bakarak Negatif anahtar kelime tanımlama
Reklamları, Görüntülü Reklam Ağı'nda Bazı Sitelerde Hariç Tutma
Kampanya ve Reklam Grubu Düzeyinde Kural Oluşturma
Reklamların etkinleştirileceği ve duraklatılacağı durumların belirlenmesi
Varsayılan TBM ve GBM teklifinin artırılacağı ve azaltılacağı durumları belirleme
Günlük bütçenin artırılacağı ve azaltılacağı durumları belirleme
Kampanya ya da Reklam Grubu düzeyinde Cihaza göre maksimum TBM tekliflerinin yüzde olarak artırılıp - azaltılması
Reklamın gösterileceği yer bazında maksimum TBM tekliflerinin yüzde olarak artırılıp-azaltılması
Reklam Dönüşüm Takibi
Dönüşüm nedir?
Dönüşüm kodu oluşturma
Dönüşüm oranlarının takibi
Google Adwords Raporlama
Reklamlara ilişkin raporların hangi sıklıkta, hangi metriklerle, hangi mail adreslerine otomatik gönderileceğinin ayarlanması
Google Adwords Sertifikası Sınavları
Google Adwords Sertifika Eğitimi sonunda girebileceğiniz Sertifikasyon sınav türleri ve formatları
Google Adwords Sertfika Sınavları'na nasıl girilir ve başarılı olma koşulları
Örnek sınav sorularının çözümlenmesi
Google Adwords Kursu
Google Adwords Eğitimleri'ni Neden Bilgi Eğitim 'de Almalıyım?8-10 kişilik sınıflarda her öğrencinin önünde bilgisayar olacak şekilde, tamamen uygulamalı ve bir Google adwords hesabını yönetiyor gibi eğitim verilmektedir.
Google Adwords Eğitimleri'ni Neden Bilgi Eğitim 'de Almalıyım?