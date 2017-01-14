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Google Adwords Kursu

Google Adwords Kursu

Google Adwords Eğitimleri'ni Neden Bilgi Eğitim 'de Almalıyım?8-10 kişilik sınıflarda her öğrencinin önünde bilgisayar olacak şekilde, tamamen uygulamalı ve bir Google adwords hesabını yönetiyor gibi eğitim verilmektedir.

Google Adwords Kursu

Google Adwords Eğitimleri'ni Neden Bilgi Eğitim 'de Almalıyım?

8-10 kişilik sınıflarda her öğrencinin önünde bilgisayar olacak şekilde, tamamen uygulamalı ve bir Google adwords hesabını yönetiyor gibi eğitim verilmektedir.

Google Adwords Eğitimi, aktif olarak farklı sektörlerden Adwords hesabı yöneten öğretmenler tarafından verilmektedir.

Kurs sonunda, Google Adwords sertifika sınavlarına hazır hale gelirsiniz.

Google Adwords Eğitimi ücretini, kredi kartı ile 9 taksit ve senetle 6 taksit olarak kolayca ödeyebilirsiniz.

Çevrimiçi Reklamcılığa Giriş - Google Adwords Nedir?

Türkiye'de Internet Kullanımı ve Dijital Pazarlamanın Geldiği Nokta

Çevrimiçi Reklam Ağı türleri

Arama Ağı Adwords Reklamları'nın Doğrudan Satışlar için Önemi

Google Adwords nedir?

Adwords ile genel kavramlar

Geniş, Sıralı, Tam, Negatif Kelime Eşleme Türleri

Google'ın Reklam sıralama mantığı ve Açık artırma sistemi

Anahtar Kelime Kalite Puanı nedir ve Kalite Puanı nasıl artırılır?

Adwords hesabı oluşturma ve hesap erişim türleri

Hesap düzeyinde yapılan ayarlar

Google Müşteri Merkezim kavramı, Adwords Hesaplarının Müşterim Merkezim'e Bağlanması ve Yönetilmesi

Google Adwords Eğitimi - Kampanya Oluşturma ve Kampanya düzeyinde yapılacak ayarlar

Reklamın yayınlanacağı Ağları belirleme

Reklamların gösterileceği cihazları belirleme

Reklamların gösterileceği yerleri belirleme

Hangi arayüz dillerini kullananların hedefleneceğinin belirlenmesi

Teklif Stratejisinin, TBM ve Günlük bütçenin belirlenmesi

Konum, Site Bağlantıları, Arama ve Açıklama metni gibi Reklam Uzantılarının reklama eklenmesi

Reklam Grubu Oluşturma ve Reklam Grubu düzeyinde yapılacak Ayarlar

Reklam Metni Yazma ve Dikkat edilecek hususlar

Google Adwords Eğitimleri'nde Araya Anahtar Kelime özelliğini kullanarak Reklamın alaka düzeyini artırma

Reklamı tetikleyecek Anahtar Kelimelerin Belirlenmesi

Adowrds'ün Anahtar Kelime Planlayıcısı'nı kullanarak anahtar kelime ekleme

Reklam grubu için varsayılan teklifin belirlenmesi ve Arama trafiği tahmini alma

Faturalandırma Ayaları

Faturanlandırma adresinin bulunduğu ülke seçimi

Fatura Bilgilerinin ve Ödeme türünün seçilmesi

Reklam İstatistiklerinin İncelenmesi ve Optimizasyon Yapılması

Reklam istatistiklerinde görünmesi istenen metriklerin ayarlanması

Google Adwords reklam gruplarına ait gerçek arama terimlerinin incelenmesi ve bunlara bakarak Negatif anahtar kelime tanımlama

Reklamları, Görüntülü Reklam Ağı'nda Bazı Sitelerde Hariç Tutma

Kampanya ve Reklam Grubu Düzeyinde Kural Oluşturma

Reklamların etkinleştirileceği ve duraklatılacağı durumların belirlenmesi

Varsayılan TBM ve GBM teklifinin artırılacağı ve azaltılacağı durumları belirleme

Günlük bütçenin artırılacağı ve azaltılacağı durumları belirleme

Kampanya ya da Reklam Grubu düzeyinde Cihaza göre maksimum TBM tekliflerinin yüzde olarak artırılıp - azaltılması

Reklamın gösterileceği yer bazında maksimum TBM tekliflerinin yüzde olarak artırılıp-azaltılması

Reklam Dönüşüm Takibi

Dönüşüm nedir?

Dönüşüm kodu oluşturma

Dönüşüm oranlarının takibi

Google Adwords Raporlama

Reklamlara ilişkin raporların hangi sıklıkta, hangi metriklerle, hangi mail adreslerine otomatik gönderileceğinin ayarlanması

Google Adwords Sertifikası Sınavları

Google Adwords Sertifika Eğitimi sonunda girebileceğiniz Sertifikasyon sınav türleri ve formatları

Google Adwords  Sertfika Sınavları'na nasıl girilir ve başarılı olma koşulları

Örnek sınav sorularının çözümlenmesi

Kaynak: Etkinlik.io

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