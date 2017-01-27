Google'da KAYBOLMAYIN!



GOOGLE ADWORDS ve SEO SERTİFİKASYON PROGRAMI



(GOOGLE ADWORDS and SEO CERTIFICATE)



28-29 OCAK 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Google AdWords ve SEO Workshop ikili paket şeklinde İNDİRİMLİ olarak satın alabilirsiniz.



28 OCAK Cumartesi: SEO Workshop



29 OCAK Pazar: Google AdWords Eğitimi



Yer: KWORKS- Koç Üniversitesi Girişimcilik Araştırma Merkezi (Şişli / İstanbul)



Markanız için internet pazarlamasının en önemli araçlarından olan Adwords ve SEO, Google Adwords ve SEO Sertifika programı ile size kullanım alanları, zengin içeriği ve geri dönüşüm sonuçlarını içeren detayları ile sektörün en etkili isimleri tarafından aktarılacak.



Şirketlerde veya ajanslarda SEO veya SEM yöneticisi / uzmanı olarak yer almak, bu konuda hizmet veren ajanslarda çalışmak, kariyerinizi bu yönde devam ettirmek istiyorsanız; Temel Google Adwords ve SEO Programı tam size göre!



Google AdWords Eğitimi ve SEO Workshop Programına Kimler Katılmalıdır?



– İşletme sahipleri ve/veya ortakları,



– İşletmelerin/Markaların Reklam ve Halkla İlişkiler yetkilileri/sorumluları,



– İşletmelerin/Markaların Pazarlama yetkilileri/sorumluları,



– Kendi işini kurmak isteyenler ve / veya kendisini bu alanda yetiştirmek isteyen herkes,



– Bir şirkette SEM veya SEO yöneticisi olmak isteyen,



– Bir dijital ajansta çalışmak isteyen,



– Kariyerine yepyeni bir ufuk açmak isteyen kişiler,



– Kendi işletmesinin reklam çalışmasını yürütmek isteyen kişiler katılabilir.



Google AdWords Eğitimi ve SEO Workshop Programının Amacı



Temel Google AdWords Eğitimi ve SEO Workshop Programının amacı;



Google aramaları ve Google AdWords hakkında bilgi edinmenizi ve SEO ve AdWords'ün İnternet arama motoru ve anahtar kelimelere yönelik reklam kavramlarıyla nasıl ilişkili olduğunun katılımcılara aktarılmasıdır.



EĞİTİM KONULARI



Google Adwords Eğitim Konuları:



- Google AdWords'e Giriş



- Google AdWords Temel Politikaları



- Google AdWords Reklamları oluşturma



- Google Network'ünü Anlama



- Google Reklam Biçimleri



- Teklif Verme Biçimleri



- Hesap Oluşturma



- Hesap Düzenleme, Anahtar Kelimeler, Reklam Metni seçimi



- Reklam Metni Oluşturma



- Metin Yazım ve Uygulama



- Anahtar Kelime Listesi Oluşturma



- Anahtar Kelime Oluşturma ve Uygulama



- Arama Ağına Giriş



- İçerik Ağına Giriş



- Reklam Dağıtımı



- Dil ve Yer Hedefleme



- Anahtar Kelime Hedefleme



- Maliyet Kontrolü



- Faturalama



- Reklam Performansını izlemek



- Kalite Puanı Kavramı



- Temel Optimizasyon Teknikleri



- Anahtar Kelime Optimizasyon Teknikleri



- Reklam Metni Optimizasyon Teknikleri



- Strateji Oluşturma



- Google'da etkin Optimizasyon yöntemleri



- Raporlama



SEO Workshop Konuları:



Search Engine Optimization (SEO)



• SEO Nedir?



SEO tanımı ve temel bilgileri.



Arama motorlarının çalışma mantığı.



Gelişmiş Arama Parametreleri ile Etkili Arama



SEO ile SEM farkları.



• Neden SEO?



Sitelerin SEO'ya önem verme nedenleri.



Arama motorlarında üst sıralara çıkmak için gerekli olan faktörler.



• SEO Uygulaması



Arama motoru optimizasyonu nasıl yapılır?



SEO uygulayıcıları ve ajanslar nasıl çalışır?



SEO raporları nasıl olmalı?



SEO araçları nelerdir?



Temel SEO teknikleri nelerdir?



Link uygulamaları ve inşaası



Link Kaynakları



Meta Verilerinin Optimize Edilmesi



Anahtar Kelime Analizi Araçlarının Kullanılması



• SEO ve İçerik İlişkisi



Dijital dünyada içerik nasıl olmalı?



SEO dostu siteler için doğru içerik planlaması.



SEO dostu içerik yazımı atölye çalışması.



Etkili İçerik Stratejileri Geliştirmenin Yolları



İçeriklerin ve Resimlerin Optimize Edilmesi



• SEO Hataları



Kaçınılması gereken uygulamalar



Hatalı içerikler



Siteye zarar verecek linkler.



Bu Eğitimler Katılımcıya, Neler Katar?



Google Adwords Eğitim Programı ile Google reklamcılığı geniş kapsamlı bir şekilde ele alınarak, bir Adwords kampanyasının nasıl oluşturulacağı, yönetileceği ve nasıl optimize edileceği katılımcılara aktarılmış olacaktır.



SEO Workshop ise, organik arama sonuçlarında yer almanın incelikleri ve temel SEO teknikleri konusu katılımcılara aktarılacaktır.



– Piyasada nadir bulunan bir SEM ve/veya SEO uzmanı olma şansını yakalayacaksınız.



– Bireysel olarak adwords kampanyaları yönetebilmek için gerekli olan bilgi ve donanıma sahip olacaksınız.



– Organik aramalarda ilk sayfada olmanın temel tekniklerini öğrenmiş ve SEO dünyasına giriş yapmış olacaksınız.



Eğitim Bedeline Neler Dahil?



– İngilizce – Türkçe KATILIM SERTİFİKASI,



– Promosyon ve İndirimler,



– Eğitim Sonrası; Google Resmi İş Ortağı & Profesyonel Ekip tarafından sağlanacak; "Adwords Reklam Danışmanlığı",



– 7/24 Ücretsiz Telefon/E-posta Desteği,



– Eğitim materyalleri,



– Alanında Uzman Eğitmenlerden alınacak teorik ve uygulamalı eğitim,



– Otel Konforunda Eğitim,



– Sıcak, Soğuk İçecekler ve İkramlar.