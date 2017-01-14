Google'a Gelen İstekler, Bitmek Bilmedi!

Telif hakkı sahiplerinin ürünlerini koruma savaşı, 2016'da şiddetli bir biçimde devam etti. Google'ın yeni Şeffaflık Raporu'na göre ise firma, 2016 boyunca 1,1 milyar içerik kaldırma talebi aldı, bunların 914 milyondan fazlasını kabul etti.



Bu sayı, talep sayısının 558 milyona ulaştığı 2015'ten bu yana neredeyse yüzde 100 artış yaşandığını gösteriyor. Google'a gelen taleplerin zirveye ulaştığı gün ise 24,1 milyon taleple 19 Eylül 2016 oldu. Bir önceki senenin rekoru Nisan ayında 22,7 milyon olmuştu.



Telif hakkı sahiplerine baktığımızda 2016'da en çok kaldırma isteğinin 82,4 milyon ile Birleşik Devletler müzik sektörünü temsil eden BPI'dan geldiği gözleniyor. RIAA ise Google'a 12,6 milyon kaldırma talebi göndermiş.







Yıllara göre Google'ın aldığı kaldırma talepleri, şöyle sıralanıyor:









2011: 10,000,000 (yaklaşık)



2012: 50,000,000 (yaklaşık)



2013: 235,000,000 (yaklaşık)



2014: 345,169,134



2015: 555,860,089



2016: 1,074,273,984



2016 sonuna doğru talep sayıları düşmüş olsa da, Spotify, Netflix, Amazon Prime gibi üyelik hizmetlerinin kullanıcıları yasa dışı kaynaklardan uzaklaştırmayı başarıp başarmayacağını zaman gösterecek. Kaynak: Chip.com.tr