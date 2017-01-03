Goodyear'dan, Vodafone Red Business abonelerine 200 TL indirim!





Goodyear'dan Vodafone Red Business Abonelerine Özel Kampanya!



21 Şubat 2017 tarihine kadar 4 adet Goodyear markalı 15" jant ve üzeri, binek, 4×4 veya hafif ticari, kış veya dört mevsim lastiği alan tüm Vodafone Red Business aboneleri, 200 TL indirim kazanıyor!



Goodyear Vodafone Red Business Kampanyası, 200 TL İndirim!



Dünyanın lider lastik üreticilerinden Goodyear, Vodafone Red Business abonelerine özel yepyeni bir kampanya sunuyor.



15 jant ve üzeri binek otomobil, 4X4 (SUV) veya hafif ticari grubu Goodyear markalı kış veya dört mevsim lastiklerinden tek seferde 4 adet satın alan Vodafone Red Business abonelerine,



KDV dahil tavsiye edilen satış fiyat listesi üzerinden 200 TL indirim yapılacak.





Kampanyaya katılmak isteyen Vodafone Red Business aboneleri "Avantaj Cepte" uygulaması üzerinde yer alan "Goodyear Kış Lastiklerinde 200 TL İndirim" kampanya sayfasında bulunan "Fırsatı Kullan" tuşuna basarak "Kampanya Katılım Kodu"na sahip olacaklar.



Goodyear Vodafone Red Business Kampanyası, 200 TL İndirim!



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http://www.teknotalk.com/goodyear-vodafone-red-business-52242/