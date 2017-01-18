Gönye Proje Tasarım'dan Deniz İstanbul'a Minimal Dokunuş



İnşaat ve gayrimenkul yatırım şirketleriyle çözüm ortaklığı yaparak Türkiye'nin en önemli rezidans, toplu konut ve ofis projelerinin iç mekan tasarımlarına imza atan Mimar Yelin Evcen ve İç Mimar Gönül Ardal ortaklığındaki Gönye Proje Tasarım, Deniz İstanbul projesinin ikinci etabını oluşturan Mercan Konakları'nın örnek dairesini tasarladı.

Gönye Proje Tasarım, Keleşoğlu Holding yatırımı ile Beylikdüzü'nde toplam 122.500 metrekarelik arsa üzerinde hayata geçirilen, Deniz İstanbul projesinin her biri deniz manzarasına hakim konumda ve değişen daire tiplerinde binin üzerinde konuttan oluşan Mercan Konakları etabındaki 2+1 örnek dairenin tasarımında firmanın kurumsal kimliğiyle örtüşen ve müşteri portföyünün taleplerini karşılayacak seçimlerin yapılmasına özen göstermiş.

Ferah, şeffaf cepheleri, geniş balkon alanları ve kullanışlı iç mimari detaylarıyla projenin karakteristik özelliklerini yansıtan örnek dairenin panoramik deniz manzarası ve sunduğu yaşam konsepti iç mimari tasarımın çıkış noktalarını oluşturmuş. Seçilen ve tasarlanan sabit mobilyalarda genel olarak açık renkler ve yalın tasarımlar tercih edilirken, mutfak, banyo ve antrelerde bej ve kırık beyaz renklerin kullanımına ağırlık verilmiş.

Tasarımın genelinde tercih edilen ve modern dokunuşları pekiştiren açık tonlar, ferah ve geniş mekan algısını öne çıkarmış. Bu konsept doğrultusunda, mavi turkuvaz renkler yaşam alanlarında vurgulanarak mekanın genelinde aydınlık bir hava yaratılmış.

Mimar Yelin Evcen ve İç Mimar Gönül Ardal, salon için özel olarak tasarladıkları açık renk kanepeler, vizon tonlu mobilya ve üniteler, yine projeye özel tasarlanan ve turkuvaz, mavi ve vizon renklerinin hakim olduğu halı ve tekstil ürünleriyle iç mekanda uyum yakalamış. İthal aydınlatmaların özenle yer aldığı tasarımda; Petit Friture, Porada, Catellani&Smith ve Contardi marka ürünler tercih edilmiş.

Deniz İstanbul projesi kapsamında yer bulan golf konsepti, genç odasına da esin kaynağı oluşturmuş. Turuncu, yeşil ve haki renklerin öne çıktığı genç odası için tercih edilen tekstil ürünlerinde de özel desenler ve dikişler kullanılmış. Özel tasarım mobilyaların yanı sıra, B&B Italia marka deri sandalye, Secto Design'dan alınan ahşap aplik ve Gotwob marka metal tasarımlı ürünlerin kullanımı genç odasını farklı kılmayı başarmış.

Ebeveyn yatak odasında vizon, mercan ve kiremit renkler ile şık ve sıcak bir atmosfer yaratılırken, Deniz Tunç tasarımı bronz aydınlatma, yatak odasındaki bronz detaylarla bütünleşerek zengin detaylar oluşturmuş. Özel tasarım mobilya kullanımı ebeveyn yatak odasında da devam ettirilerek gardırop alanıyla kullanım alanları vurgulanmış.

Deniz İstanbul projesinin Mercan Konakları etabı örnek dairesinin genelinde kendini hissettiren ince detaylar, seçkin isim ve markalarla bütünleşerek iç mekan tasarımını güçlendirmiş. Özel yapım yağlı boya tablolar Esra Yılmaz imzasını taşırken, tekstil ürünleri tasarımlarının imalatları Layla Dekorasyon, perde imalatları Persa Perde, özel tasarım desenli halılar ise Stepevi tarafından üretilmiş.