Gönüllüler 23 Nisan'da Hastane Ziyaretinde Bulundu

Yardım Gönüllüleri Topluluğu, Gazi Hastanesinde tedavi gören lösemili çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ziyaret etti.



Gazi Üniversitesi bünyesinde kurulan Yardım Gönüllüleri Topluluğu Gazi Hastanesinde yatan ve kanser tedavisi gören lösemili çocukları odalarında ziyaret ederek onlara; boyama kitabı, boya kalemleri, oyuncak bebek ve arabalar, yazı tahtası ve zeka küpü gibi çeşitli hediyeler verdi. Ayı kostümüyle de çocukları eğlendiren gönüllüler, çocukların yüzündeki gülümsemeye sebep olmalarından mutluluk duyduklarını dile getirdi.



Yardım Gönüllüleri Topluluğu Başkanı Emrah Altuntaş da sadece 23 Nisan'da değil her gün bu çocukların yanında olmak gerektiğini ifade ederek, "Hafta içi her gün ziyaretlerimiz oluyor, dileyen herkes topluluğumuza katılabilir veya katılmadan da ziyaret için bizimle iletişime geçebilir. Çocuklarımız bütün gün, günlerce ve haftalarca bir odada kalmaktan çok sıkılıyorlar onların hayatına renk olmak adına bu güzel etkinliklerimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA