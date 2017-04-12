Gönüllü Üniversitelilerden 'İyi Örneklerle Geleceğe' Projesine Destek

Aydın'da Adnan Menderes Üniversitesi, İl Kütüphanesi Müdürlüğü ve Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hayata geçirilen "İyi Örneklerle Geleceğe" projesi gönüllü üniversite öğrencilerinin katılımıyla devam ediyor.



Adnan Menderes Üniversitesinde okuyan gönüllü öğrenciler, belirli haftalarda denetimli serbestlik tedbiri almış yükümlülerin çocukları ve yakınları ile bir araya gelerek beraber etkinliklerde bulunuyor. Denetimli serbestlik tedbiri almış yükümlülerin ilkokul çağındaki çocuklarına ve yakınlarına yönelik olarak devam eden projede, proje gönüllüsü ADÜ öğrencileri ile çocuklar belirli haftalarda bir araya gelerek, etkinlikte bulunuyor. Çocuklara örnek model olan üniversiteli gönüllüler, etkinlikler çerçevesinde bir araya geldikleri çocuklar ile çok iyi anlaştıklarını ve onları adeta kardeşleri gibi gördüklerini belirtiyor.



Projeye katılan çocukların velileri ise, bu projenin çocuklar için son derece güzel olduğunu ifade ederlerken, projenin önümüzdeki yıllarda da devam etmesi halinde çocuklarını göndermeye devam edeceklerini kaydetti. Aydın Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, projeye destek veren başta gönüllü üniversite öğrencileri olmak üzere, proje ortakları Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü'ne ve Aydın İl Halk Kütüphanesi'ne teşekkür ettiklerini belirtti. - AYDIN