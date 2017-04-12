Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Çorlu Mühendislik Fakültesi öğrencileri, Çorlu Huzurevi'nde kalan yaşlılar ile "Gönüllü Torunun Olayım" projesi kapsamında bir araya geldi.



Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Lokman Hakan Tecer, Çorlu belediye binasında yaptığı açıklamada, bu projede amaçlarının çocuklarından uzakta olan yaşlılara erişmek olduğunu söyledi.



Genç öğrencilerimiz, proje ile birlikte çocuklarından torunlarından ayrı olan yaşlılara onların yokluğunu aratmamak için yola çıktıklarını ifade eden Tecer, "Öğrencilerimiz yaşlılarımızı dinleyecek, öğretecek, paylaşacak ve bir nebze de olsa farklı duygular yaşayacak. Ayrıca gençlerimiz, çocuk yaştaki kardeşleriyle bir araya gelip masal okuyacaklar. Bu da onların hayata hazırlanmasında yeri doldurulamayacak kadar değerli bir kazanım olacak." diye konuştu.



Böyle bir projenin hayata geçmesi ile çok mutlu olduğunu belirten Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ise, yaptığı konuşmada projenin çok anlamlı olduğuna yer verdi.



Kaymakam Kılıç, "Şu anda çok duygusalım. Etrafınızda tek başına yaşayan yaşlıları ziyaret edin, kışın evine ekmek alamayan var. Çorlu'da her Çarşamba günü proje toplantıları yapıyoruz. Bu da bizim hayallerimizden bir tanesiydi. Çorlu 253 bin nüfusa ulaştı. Günümüzde teknoloji öyle bir hale geldi ki telefon dolandırıcılığı ile yaşlılarımız dolandırılıyor, insanların birbirine güveni de azalıyor. Bunu gidermenin yolu da böyle projeler." konuştu.



Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, projenin hayata dair ve çok içerikli olduğunu belirterek, kendilerinin de her türlü desteğe hazır olduklarını kaydetti.



Toplantıda söz alan Çorlu Huzurevi sakini Emine Balcı, hayata geçirilen bu projeden dolayı çok mutlu ve memnun olduğunu dile getirerek şunları söyledi:



"Burada olmaktan çok mutluyuz. Bizleri davet ederek bu organizasyonu düzenlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Bu projeden dolayı çok mutlu ve memnunuz."



Yapılan konuşmaların ardından Çorlu Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Abdulkadir Kocadağ, projenin hayata geçiş hikayesini ve hazırlanışını katılımcılara aktardı.