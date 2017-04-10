Gönüllü Teşekküller Referandumda 'Evet' Diyecek

Kütahya'da faaliyet gösteren 41 denek, cemiyet ve vakıf, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek olan referandum da 'evet' oyu kullanacaklarını açıkladılar.



Kütahya Gönüllü Teşekküller adına ortak basın açıklaması Sancak Eğitim, Hayrat Vakfı Kütahya Şubesi yetkilisi Hüsrev Yarengümeliyaptı.



Yeni ve güçlü Türkiye için 16 Nisan'da 'evet' diyeceklerini belirten Yarengümeli, "Önerilen sistem, bir rejim değişikliği değil, Hükümet sistemi değişikliğidir. Hükümet, seçilecek Cumhurbaşkanı tarafından kurulacaktır.Getirilen sistemde, Cumhurbaşkanı yetkili ama sorumsuz olmaktan çıkıyor. Cumhurbaşkanlarına denetim ve cezai sorumluluk getiriliyor.



Cumhurbaşkanı, sınırsız yetkiye sahip değildir. Anayasada cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini nasıl kullanacağı düzenlenmiştir. 'Tek Adam' iddiası doğru değildir. Bu düzenleme ile geçmişteki hükümet kurma ve erken seçim krizleri tarihe karışacaktır. Uzlaşma ve uyum gelecektir. Kuvvetler ayrılığında daha ileri bir sisteme geçilmiş olacaktır.Bugünkü sistemde hükümet, parlamentodaki dengelere bağlıdır. Yeni sistemde, hükümet doğrudan halk tarafından seçilecektir. Seçimlerin 5 yılda yapılması istikrarı sağlayacaktır.Türkiye 16 Nisanda geleceği için çok önemli bir karar verecektir. Bu referandum , istikrar ve güvenin sağlanması için çok önemlidir.Vesayetçi parlamenter sistemden, koalisyon hükümetlerinden, sık sık yapılan seçimlerden kurtulmak için 16 Nisan, tarihi bir fırsattır. Çift başlılığın bitmesiyle hızlı kararlar alınarak; ülkemiz, terörle mücadelede ve küresel rekabette daha güçlü hale gelecektir. Milletimizin istikrar, söz sahibi olma, ittihad ve ittifak, güçlü yasama, etkili mücadele ve temsil, güçlü idare, yerli ve milli yeni bir anayasa gibi beklentilerini karşılayacak bir değişiklik Sistemi'ni referandum da desteklemeyi, millete ve ümmete karşı tarihi bir sorumluluk olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. (EFE) - KÜTAHYA