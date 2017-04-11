Gönüllü İtfaiyeci Eğitimi Başladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, yangın ve doğal afetlere müdahale amacıyla başlattığı gönüllü itfaiyecilik eğitimi 25 öğrencinin katılımıyla start aldı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin, yangın ve doğal afetlere müdahale etmek amacıyla başlattığı gönüllü itfaiyecilik eğitimi start aldı. Mahabad Bulvarı İtfaiye Daire Başkanlığı Kayapınar Grup Sahasında uzman eğitmenler tarafından verilen gönüllü itfaiyecilik eğitimine, Şehmus Sultan Tatlıcı Anadolu Sağlık Meslek Lisesi Acil Tıp Teknikeri Bölümü'nden 25 öğrenci katıldı. Öğrenciler, hızlandırılmış şekilde toplam 16 saat ders görecek. Eğitimi başarıyla tamamlayacak 25 öğrenci, gönüllü itfaiyeci unvanını almaya hak kazanacak. Eğitim sonunda Büyükşehir Belediyesi tarafından 25 öğrenciye gönüllü itfaiyeci sertifikaları verilecek.



Eğitim konuları



Gönüllü itfaiyecilik eğitimi teorik ve pratik derslerden oluşuyor. Teorik eğitimde öğrenciler, "temel yanma ve yangın bilgisi, olay yerindeki tehlikeler, olay yerinde organizasyon, malzeme bilgisi, tehlikeli maddeler, arama ve kurtarma, trafik kazalarına müdahale, enkaz altı arama ve kurtarma, itfaiye yönetmeliği, sel baskınlarına müdahale yöntemleri ve elektrik yangınlarına müdahale" konularında ders alacak. Teorik eğitimin tamamlanmasının ardından gönüllü itfaiyeciler, İtfaiye Daire Başkanlığı Kayapınar Grup Sahası'nda yangınlara, enkaz altı kurtarma ve doğal afetlere müdahale etmeyi pratik yaparak öğrenecek. Gönüllü itfaiyeci eğitimini başarıyla tamamlayacak öğrenciler, herhangi bir doğal afet ve yangında itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması durumunda yardımda bulunabilecek.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, gönüllü itfaiyecilik eğitimini yaygınlaştırmayı hedefliyor. - DİYARBAKIR