Gönüllü Gençlerden Öğrencilere Yardım

Genç Gönüllüler Topluluğu, Kurtalan İlçesine bağlı Yanarsu köyünde öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımında bulundu.



İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Siirt Belediyesinin desteğiyle üniversite öğrencilerinden oluşan Genç Gönüllüler Topluluğu, öğrencilere giyim ve kırtasiye yardımı yapıyor.



Öğrenciler Yanarsu ilkokulunda getirdikleri giyim ve kırtasiye yardımlarını dağıtarak öğrencilerle kitap okudu.





Siirt Sosyal Hizmetler Birimi Sorumlusu Yunus Beştaş, belediye bünyesinde kurulan Genç Gönüllüler Topluluğu üyeleriyle öğrencilere yardım yaptıklarını söyledi.



Beştaş, İzmir Ayraç Öğrenciler Topluluğunun da kendilerine destek verdiğini, İzmir'den gönderiler giyim yardımının Siirt'teki okullarda yardıma muhtaç öğrencilere ulaştırılacağını kaydetti.