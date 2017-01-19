Gönüllü Gençlerden Kan Bağışına Destek

Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi Gönüllüleri, Kızılay'a kan bağışında bulundu.





Siirt Devlet Hastanesinde düzenlenen etkinlikte gönüllü gençler ve vatandaşlar kan bağışı yaptı.





Kan bağışı yapan Özcan Özmazi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Kızılayı'nın stokta kan ihtiyacının azalması çağrısına destek vermek amacıyla kan bağışında bulunduklarını söyledi.





Özmazi, şöyle konuştu:





"Kızılay Genel Başkanlığımızın çağrısıyla Türkiye'de başlatılan seferberliğe biz de Siirt Gençlik Merkezi olarak duyarsız kalmadık. Kan bağışı kampanyasına destek vermek amacıyla Kızılay'ın Siirt Devlet Hastanesindeki standında gençlerimizle birlikte kan bağışında bulunduk. Duyarlılık gösterip kan bağışında bulunan tüm gençlerimize teşekkür ederiz."