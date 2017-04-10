Gönüllü Gençlerden Çevre Temizliği

Siirt Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde bulunan 30 gönüllü genç, Siirt Kent Ormanı'nda fidan dikme ve çevre temizliği etkinliği gerçekleştirdi.



"Her Genç Bir Fidan" projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte gençler önce çevre temizliği yaptı, ardından çam fidanlarını toprakla buluşturdu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, gençlerin fidan dikimi ve çevre temizliği etkinliğinde bulunmalarından mutluluk duyduğunu, gençlerin sosyal sorumluluk projesi kapsamında çalışmalarına her zaman destek olduklarını belirtti. - SİİRT