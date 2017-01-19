Gönüllü Gençler Görme Engellilerin Gözü Oldu

Manisa 75. Yıl Gençlik Merkezi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan 'Kitap Okuma Halkaları" projesi kapsamında farklı bir etkinliğe imza attı.

Gönüllü gençler düzenlenen etkinlikte bir araya geldiği görme engelli gençlere kitap okudu. Görme engelliler, İslamiyetle müşerref olmuş, sonradan Müslüman olmuş insanların hidayet öykülerini ve İslam dininin güzelliklerini anlatan Adem Özköse'ye ait "Cennete Otostop" adlı kitabı okuyan gençleri pür dikkat dinledi.

Kitap okuma etkinliğinin ardından görme engelliler gençlerle goallball oynadı.

Gönüllü gençler, amaçlarının engelli gençlerin de bu önemli projeden yararlanabilmesini sağlamak, engelleri bir nebze olsun ortadan kaldırabilmek ve görme engelli bireylere yönelik farkındalığı arttırmak olduğunu dile getirdiler.