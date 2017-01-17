Gönüllü Gençler Felçli Kadının Yuvasını Isıttı

Erzincan'da bir evin bodrum katında yalnız yaşayan ve felçli olduğu için soba yakmakta güçlük çeken Rabia Demir (46), bir grup gönüllü gencin destekleriyle evine döşenen doğalgaz ve kalorifer tesisatı sayesinde sıcak bir yuva sahibi oldu.



Üç katlı bir apartmanın bodrum katında hayatını sürdüren doğuştan felçli Rabia Demir, 7 yıl önce eşinin vefat etmesiyle yalnız kaldı.



Yakınları ve vatandaşların desteklerinin yanı sıra aldığı engelli maaşıyla geçinen Demir, evinde soba yakmakta güçlük çekmesi üzerine soğuk kış günlerinde elektrikli ısıtıcı ile ısınmaya başladı. Demir'in durumunu komşularından öğrenen Erzincan Gönüllü Gençler Derneğinden bir grup genç Demir'i evinde ziyaret etti.



Gençlerin, yaşlı, kimsesiz, yetim ve öksüzlere yardım amacıyla kurduğu derneğin üyeleri, topladıkları yardımlarla Demir'in evine doğalgaz tesisatı yaptırmaya karar verdi. Esnaf ve vatandaşlardan toplanan para ile Demir'in bodrum katındaki evine doğalgaz ve kalorifer tesisatı döşendi. Rabia Demir'in evinde temizlik de yapan gönüllü gençler engelli kadının sıcak bir ortama kavuşmasını sağladı.



Demir ise gençlere teşekkür ederek, "Gönüllü gençler sıkıntımı gördü ve yardım ettiler. Evime doğalgaz döşendi, kombi takıldı. Aracı olan gönüllü gençlerden ve yardım eden hayırseverlerden Allah razı olsun." dedi.



Dernek Başkanı Faruk Kocatürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Rabia teyzemizi ziyaret ettik. Ziyaret sırasından kışın elektrikli ısıtıcı ile ısındığını gördük. Biz de bir kampanya başlattık. Rabia ablamızın bu sıkıntısını gidermek için gerekli tesisatı döşettik. Şimdi de ziyarete geldik. İnşallah bundan sonra da Rabia teyzemiz daha güzel ısınır." diye konuştu.



Erzincan Gönüllü Gençler Derneği üyesi Kübra Kaya da yardıma aracılık etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kaya, "Hayırsever vatandaşlar ve iş adamlarının desteği ile Rabia teyze artık mutlu." ifadesinde bulundu.