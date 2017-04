Gönüllü 23 Kursiyere 'Yerel Hayvan Koruma Görevlisi' Belgesi Verildi

Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından, "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" eğitim programına katılan 23 gönüllü kursiyere katılım belgesi verildi.



Edirne Sokak Hayvanları Barınağı Biriminde düzenlenen etkinlikte Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından 23 gönüllü kursiyere "Yerel Hayvan Koruma Görevlisi" katılım belgesi verildi. Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Edirne gezisinde Hürriyet yazarı Ömür Gedik'in 'Türkiye'de gördüğüm en iyi barınaklardan biri' demesi beni çok mutlu etti" dedi.



"Edirne, hayvan haklarıyla önde gelen kent olmaya devam edecek"



Edirne'nin hayvan haklarıyla en önde gelen kentlerden biri olmaya devam edeceğini belirten başkan Gürkan, "Bu kentte bu ülkede bu dünya da yaşayan herkes çünkü onlarda bir canlı. Farkımız sosyolojik olarak farklı gruplara ayrılmak. Onlarda bir can taşıyor, onlarında ihtiyaçları var, hastalıkları var, duyguları var, barınma ihtiyaçları var, yeme içme ihtiyaçları var, dinlenme ihtiyaçları var, tedavi ihtiyaçları var. Biz belediye olarak onları sağlayacağız ama sayın Ömür Gedik'in yazısı beni gerçekten mutlu etti. Onun Türkiye'de gördüğüm en iyi barınaklardan biri demesi bizim için önemli ama bu bizi gevşetmeyecek. Bunun üzerine bizim üzerimize daha çok sorumluluk yükledi. Bu en iyi barınaklardan biri olma görevimizi daha da iyi olarak hatta en iyisi olarak devam ettireceğiz. Yakında ek tesislerimizde bitiyor. Burası daha büyük bir barınak olacak daha güçlü bir barınak olacak, daha konforlu olacak. Kedi köyüyle de ilgili inşallah bakalım onu da beraber yapacağız. Böylece Edirne sadece insanlarıyla değil, hayvan haklarıyla da en önde gelen kentlerden biri olmaya devam edecek" diye konuştu.



Konuşma sonrasında gönüllü olarak sertifika almaya hak kazan 23 kursiyere belgeleri verildi. - EDİRNE