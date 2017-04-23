Uşak Valisi Ahmet Okur'un eşi Hatice Nur Okur'un himayesinde yürütülen "Gönülden Huzura Hürmet Projesi" devam ediyor.



Proje kapsamında Uşak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlılarla bir araya gelen Hatice Nur Okur, yaşlılarla sohbet etti. Burada konuşan Hatice Nur Okur, Türk milletini büyük bir millet yapan en önemli unsurlardan birinin toplumun çekirdeği, temeli olan aileye, aile büyüklerine, zor durumda bulunan insanlara gösterilen hürmet ve sahiplenme duygusu olduğunu ifade etti.



Türkiye'nin her alanda ilerlediğinin altını çizen Hatice Nur Okur, projeyle ilgili bilgi verirken, "Mart ayı içinde müftülüğümüzle Fatih Kur'an Kursu konferans salonunda sohbet programı düzenledik. Program kapsamında şehitlerimizin ruhuna Kur'an-ı Kerim tilavet edildi, ilahiler söylendi, dualar edildi. Umut evleri, engelsiz yaşam evlerinde kalan kızlarımız ile şehit annelerimiz ve huzurevinde kalan teyzelerimizin davet edildiği program çok olumlu geçti." dedi.



Uşak'ta artık pek çok kapının huzurevi sakinlerine açıldığını, hanelerin bu paylaşımlarla daha da bereketlendiğini ifade eden Hatice Nur Okur, şunları söyledi:



"Uşaklı hanımefendiler büyüklerine saygı konusunda gerçekten çok duyarlı insanlar. Bizim hassasiyetimizi onlar da paylaşıyor ve yapılan iyilik ve hayırda adeta yarışıyorlar. Şehrimizdeki gönüllü hanımefendilerle birlikte hazırladığımız 20 tencere yaprak sarmasını Uşak Huzurevine götürerek huzurevi sakinlerine öğle yemeğinde ikram ettik. Sofralarına misafir olduk. İşte bizleri millet olarak büyük yapan, bir ve beraber kılan bu hassasiyetlerimizdir"