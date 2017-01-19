Kocaeli Büyükşehir Konservatuvarı Bayanlar Türk Müziği Topluluğu konserinde birbirinden güzel Türk Sanat Müziği eserleri coşkuyla dinlendi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Bayanlar Türk Müziği Topluluğu tarafından SDKM'de düzenlenen konser, Türk Sanat Müziği sevenleri tarafından beğeniyle izlendi. Ayşen Cengiz'in şefliğini yaptığı Bayanlar Türk Müziği Topluluğu'nun verdiği konserle müzikseverlerle buluşan koro, Türk Sanat Müziğinin eşsiz eserleriyle sanatseverleri adeta büyüledi. "Gönülden Dile Şarkılar" konseriyle müzikseverlerle bir araya gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Bayanlar Türk Müziği Topluluğu seçkin repertuvarıyla müzik keyfi yaşattı. - KOCAELİ
Gönülden Dile Şarkılar' Konseri İlgi Gördü
Kocaeli Büyükşehir Konservatuvarı Bayanlar Türk Müziği Topluluğu konserinde birbirinden güzel Türk Sanat Müziği eserleri coşkuyla dinlendi.
Kocaeli Büyükşehir Konservatuvarı Bayanlar Türk Müziği Topluluğu konserinde birbirinden güzel Türk Sanat Müziği eserleri coşkuyla dinlendi.
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