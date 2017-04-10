Gönül Telimizi Titreten Nağmeler' Konseri Saü'de Düzenlendi

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Devlet Konservatuvarı tarafından 'Gönül Telimizi Titreten Nağmeler' isimli bir konser düzenlendi.



Sakarya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından 6 Nisan Perşembe günü 'Gönül Telimizi Titreten Nağmeler' isimli bir konser düzenlendi. Solistliğini Devlet Konservatuvarı Öğr. Gör. Birsel Hasçelik'in yaptığı konsere kanunda Öğr. Gör. Tuncay Kardaş, udda Öğr. Gör. Hamdi İtil eşlik etti. Türk sanat müziğinin birbirinden güzel eserlerin seslendirildiği konsere, yoğun ilgi gösterildi. - SAKARYA