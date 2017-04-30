Gönül Sultanları', Mevlit Şairleriyle Final Yaptı

Osmangazi Belediyesi tarafından her hafta düzenlenen ve Bursa'da yaşamış sanatçı, edebiyatçı ve mutasavvıflar gibi önemli şahsiyetlerin konu olduğu 'Bursa'nın Gönül Sultanları' adlı konferanslara, kadın şairlerin de anlatıldığı mevlit şairleri konulu panelle final yapıldı.



Seyyid Usül Kültür Merkezinde düzenlenen panele konuşmacı olarak Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Kara ve Prof. Dr. Bilal Kemikli katıldı. Final programı, kutlu doğum haftası kapsamında ele alınarak Türk Edebiyatı'nda Hz. Peygamber sevgisine atıfta bulunuldu. Prof. Dr. Mustafa Kara, kadın şairlerin yazdığı naatlardan örnekler vererek kadınların Peygamber sevgisine ilişkin temel bazı konuları dinleyicilerle paylaştı. Prof. Dr. Bilal Kemikli ise mevlit külliyatı hakkında kısaca bilgi verdikten sonra Bursalı 18 ve 19. yüzyılda yaşamış üç mevlit şairini tanıtarak şairlerin mevlitlerinden bazı bölümleri okudu.



"Mevlit'i yeniden gündeme getireceğiz"



Mevlit kültürüne dikkat çeken Prof. Dr. Bilal Kemikli, "Hz. Peygamber'le ilgili edebi kültürümüzün Bursa'da yeniden gündeme gelmesini sağlayacağız. İlk mevlit burada yazıldı. Süleyman Çelebi Ulu Cami'nin imamıydı. Fetret döneminde bu eseri yazdı. Daha sonra da bu edebiyat devam etti. Dolayısıyla Bursa'da kutlu doğum da vesile edilerek gönül sultanlarımız programı çerçevesinde Hz. Peygamberin edebiyata yansıyan tarafını ele almak anlamlıdır. Dilimizde, edebiyatımızda ve kültürümüzde Hz. Peygamber sevgisiyle bu etkinlikler zincirini tamamlamış olacağız" diye konuştu.



Kadın şairlerin şiirlerine ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Mustafa Kara, "Divan edebiyatında şöyle bir gelenek var. Divanlar, tevhitle başlar. Allah'la ilgili kanaatler nakledilir. İkinci sıraya naatlar gelir. Efendimizle ilgili duyguları yazarlar" dedi. Konuşmasına 19. yüzyılda yaşamış Derviş Şeref hanımla devam eden Kara, divanı, gazeller ve kasideleri de olan Şeref Hanım'ın naatlerini okudu. Kara, hanım şairlere Mevlevi Şairi Leyla Hanım, Sultan II. Mahmut'un kızı, Sultan II. Abdülhamit'in de halası ve Kaptan-ı Derya'nın eşi olan Şair Adile Sultan'la devam etti. Şairlerin hem hayat hikayelerine kısaca değinen Kara, aynı zamanda eserlerin tahlilini de yaptı.



"Süleyman Çelebi, Türkçeyi mabede sokmuştur"



Süleyman Çelebi'nin mevlidi ve Bursa'da yazılan başka mevlitler hakkında genel bir değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Bilal Kemikli, "En çok edebi mahsul, Türk edebiyatında vardır. Süleyman Çelebi bir yol açtı. Türkçe'nin kültür dili olarak ulaştığı her yere Süleyman Çelebi gitti ve gittiği farklı yerlere de Türkçe'yi duyarak Müslüman olanların gönüllerinde bir makes buldu. Boşnak Türkçe bilmez ama mevlit okur. Boşnaklar, Boşnakça konuşur gibi mevlit okur ama bazıları Türkçe'yi bilmezler. Hasan Naci Yücel'in söylediği bir sözü var. Süleyman Çelebi için demiştir ki Türkçe'yi mabede sokan adam" diye konuştu. - BURSA