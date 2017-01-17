Gönül Serim Öğüt ile Örgü Puf Workshop

Gönül Serim Öğüt, 18 Ocak'ta 'Örgü Puf Workshop' ile Cihangir'de CreAtolye'de sizlerle olacak.



"Cihangir'in kendinizi evinizde hissettiren mekanı CreAtolye son dönemin trend hobisini ayağınıza getiriyor. Çok sevilen çalışmalarını Instagram hesabı @yaruze_ üzerinden paylaşan, workshop'lar düzenleyen Gönül Serim Öğüt, 18 Ocak Çarşamba günü 12: 00-16: 00 arasında 'Örgü Puf Workshop' ile Cihangir'de CreAtolye'de bizlerle olacak.



Örgü puf yapımına dair tüm detayların uygulamalı olarak anlatılacağı workshop'u CreAtolye'nin evinizi aratmayacak ortamında deneyimlemeye var mısınız? Workshop çalışma kapsamında iç dolgu malzemesi hariç diğer tüm malzemeler (ipler, şiş, kumaş astar, pufun yapımını içeren yazılı tarif) ücrete dahil olmak üzere eğitmen tarafından temin edilmektedir. Puf süreden dolayı eğitim saatleri içerisinde tamamlanmamakla birlikte tüm aşamaları uygulamalı olarak demo ürün eşiliğinde anlatılmaktadır."



Gönül Serim Öğüt Hakkında



1977 İstanbul doğumlu, evli ve 3 çocuk annesi. İşletme Fakültesi mezunu olan eğitmen, 15 yıllık aktif iş yaşamının ardından son 3 yıldır evde hobileriyle ilgileniyor. Bir süredir Instagram hesabım aracılığıyla hobi olarak başlayan el emeği işleri üzerinden gelen talepler doğrultusunda sipariş almaya başlamış. Ayrıca yaptığı çalışmalarla ilgili workshop eğitimlerinde el işi meraklılarıyla bir araya geliyor.