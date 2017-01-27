Sahip olduğunuz özellikleri ve gücü, size özel harita ile keşfetmek için Yaşam Atölyesi'nde gerçekleşecek, Güzellik Uzmanı ve Kişisel Dönüşüm Danışmanı Demet Budak'ın Gönül Kürü workshop'unu kaçırmayın.



"İyi görünmek ve iyi hissetmek bir bütündür. Cildimizdeki çizgileri onarabiliyoruz ama ya gönlümüzde biriken çizgiler?



Gönül Kürü, hayatımızdan ve kendimizden tam manasıyla tatmin olmamız için çok gerekli. Yoksa hep bir şeylerin eksik kaldığı duygusu ile yaşamaya devam edeceğiz.



Bu yöntemle; yaşam mücadelesi içinde çoğu kez unutulan ya da ihmal edilen "ben"i yeniden hatırlıyoruz. Sahip olduğumuz özellikleri ve gücü, kişiye özel harita ile keşfediyoruz.



"Biraz da gönlüme bakım yapayım" diyenler için tam zamanı..."