Gönül Köprüsü Diyarbakır'a uzandı

Diyarbakır'dan gelen 41 liseli genci, Kocaeli'nde ağırladık

Doğu ile batının kardeşliğine köprü olan proje kapsamında Diyarbakır'dan gelen 41 lise öğrencisi Kocaeli'nin en güzel yerlerini görme fırsatı yakaladı.

KOCAELİ GEZİSİYLE YAŞANAN İLKLER

Gönül Köprüsü Projesi kapsamında Diyarbakır Bağlar TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden 41 öğrenci Kocaeli'ne geldi. Birçok öğrencinin ilk kez uçağa binmesine ve ilk kez başka bir il görmesine olanak sağlayan geziye, okul müdürü Ömer Yıldırım ve iki öğretmen katıldı. Kocaeli'ndeki gezilerine Darıca Hayvanat Bahçesi ile başlayan Diyarbakırlı gençler ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi'ni gezdi.

BİLİM MERKEZİ'NE HAYRAN KALDILAR

Diyarbakır Bağlar TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri gezi kapsamında geldikleri Bilim Merkezi'ne adeta hayran kaldı. Öğrencileri burada karşılayan Bilim Merkezi yetkilileri, merkezle ilgili detaylı bir sunum yaptı. Bilimsel deney ve uygulamaları yerinde deneme ve keşfetme imkânı bulan liseli gençler, Bilim Merkezi'nde özel tasarlanmış 200'e yakın deney düzeneğini inceledi. Optik illüzyon, yanardağ modeli ve hücre modeli hakkında bilgi alan öğrenciler, buradaki bilim atölyelerini de gezdi.

DİYARBAKIR KRALINA HEDİYE EDİLEN SU SAATİNİ GÖRDÜLER

Öğrenciler gezi sırasında Bilimin Sultanları Atölyesi'nde gördükleri ve El-Cezeri'nin, dönemin Diyarbakır Kralı'na hediye ettiği Filli Su Saatine büyük ilgi gösterdi. Saatin çalışma mekanizması ile bilgi alan öğrenciler bu icadın karşısında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

GÖSTERİ SAHNESİ'NDE BİLİM ŞOV

Bilim Merkezi gezisinin son durağında ise, Gösteri Sahnesi'nde bilim şov gerçekleştirildi. Van De Graaff Jeneratörüne elektrik yüklenmesi ile ortaya çıkan ve jeneratöre ellerini değen kişinin saçlarının havalanmasına neden olan görüntüyü izleyen gençler, hava itme deneyi ile de eğlenceli dakikalar geçirdi.

KAĞIT MÜZESİNİ GEZDİLER

Konuk öğrenciler Bilim Merkezi'nin ardından Seka Kağıt Müzesi'ni ziyaret etti. Burada Seka Kağıt Fabrikası'nın tarihini dinleyen öğrenciler, müzede bugüne kadar kâğıt üretim sürecinde kullanılan makine ve ekipmanlarını gördü.

DİYARBAKIRLI GENÇLERDEN TEŞEKKÜR

Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi'ni görmekten dolayı son derece mutlu olduklarını kaydeden Diyarbakırlı gençler, kendilerine bu fırsatı sunduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Öğrenciler ziyaretlerinin sonunda Seka Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi önünde fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Öğrenciler Kocaeli gezisi kapsamında Gayret Müzesi ve Hızır Deniz Müze Denizaltısını da gezdi.