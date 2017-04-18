Gönül hemşireye mesai arkadaşlarından destek



BURSA - Bursa'da boşandığı eşi tarafından silahla ağır yaralanan Gönül hemşirenin mesai arkadaşları saldırıyı kınadı.

Dün boşandığı eşi tarafından silahlı saldırıya uğrayıp, ağır yaralanan hemşire Gönül Taç'ın mesai arkadaşları Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi'nin acil servis bölümünde basın açıklamasın yaptı. Gönül hemşireye yapılan saldırıyı kınayan Hastane Başhekimi Op. Dr. Oktay Çelik, "Gönül hemşire dün boşandığı eşi tarafından silahlı saldırıya uğradı ve ağır yaralandı. Şuanda sağlık ve genel durumu iyi. Onun iyileşmiş olması bizleri sevindirdi. Gönül hemşirenin biran önce sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

Öte yandan Gönül hemşirenin arkadaşları da sosyal medya üzerinden son fotoğrafını paylaşıp, destek verdi. Ayrıca Gönül hemşirenin yakınları da basın açıklamasına katıldı. Dün meydana gelen olayda, Mehmet Yayla, eski eşine 5 el ateş ederek yaralamış, ardından intihar ederek hayatına son vermişti.

(AF