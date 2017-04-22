Trabzon Valisi Yücel Yavuz'un eşi Şengül Yavuz, Gönül Elçileri Projesi kapsamında, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle açılan Yöresel El Sanatları Kurs Merkezi'ni ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamada, Halk Eğitim Merkezi tarafından kadınların tasarım yeteneklerini geliştirmelerine yönelik açılan yöresel el sanatları kurslarını gezen Yavuz'un, halk eğitim bünyesindeki usta öğreticilerinden yapılan çalışmaların teknikleri hakkında bilgi aldığı belirtildi.



Yavuz, kursiyerler tarafından yapılan el işi ürünleri yakından inceleyerek, "Bu kurslarda kadınlarımız yöresel sanatlarla ilgili önemli ve güzel çalışmalar gerçekleştiriyor ve el becerilerini geliştirerek hem boş zamanlarını daha verimli hale getiriyor hem de üretime katkı sağlıyorlar. Hiç kuşkusuz ki bu da ekonomik etkinlik için önemli bir sonuçtur." dedi.



Daha sonra Yavuz, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasının "Bin Engelli Bin Değerli" projesi kapsamında 50 engelli kursiyer ile bir araya gelerek, yaptıkları çalışmaları inceledi.