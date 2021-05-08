Gönül Dağı yeni bölüm canlı yayın HD izle! Gönül Dağı 27. bölüm full izle! Gönül Dağı 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Gönül Dağı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Gönül Dağı dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Gönül Dağı canlı izle! Gönül Dağı TRT1 canlı izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? Gönül Dağı full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Gönül Dağı canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Gönül Dağı bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Gönül Dağı dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Gönül Dağı canlı izle, Gönül Dağı TRT1 canlı izle! Gönül Dağı son bölümde neler oldu? Gönül Dağı full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Gönül Dağı canlı izleme linki nedir? İşte haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Taner ve amca oğulları, rehin tutuldukları yerden kurtulmanın yolunu ararken, öte tarafta hem Dilek'in hem de amcaoğullarının ailesi telaşlanır. Zamanın iyice daraldığı yerde amca oğullarına kim yardım edecek? Taner ve Dilek'in söz kesme merasimi yapılabilecek mi? Fikret'in açtığı velayet davasının ilk mahkemesi yapılır. Sefer ve Zahide'nin beraber gittikleri mahkemede herkesi şaşırtacak olan gelişme ne olacak? Gedelli'ye Ramazan ayı tüm coşkusuyla gelir… Ramazan şenliklerinin ihalesini alan Muammer ve Hüseyin işin içinden çıkamayınca organizasyon amcaoğullarına kalır. Böylelikle kasabada şenlik başlar.

GÖNÜL DAĞI CANLI İZLE (20.00)

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

