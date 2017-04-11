Gönül Dağı Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Vali Necati Şentürk, Gönül Dağı Hatıra Ormanına öğrencilerle birlikte fidan dikti.



Kervansaray Mahallesi Mehtap Tepesi mevkiinde gerçekleştirilen törene Vali Necati Şentürk, Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, Akpınar Kaymakamı Hicabi Aytemür, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Kırşehir Orman Müdürü Reşat Karaca, TEMA Kırşehir Temsilcisi Sultan Kıymaz, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Öğrencilere fidan diktirmenin önemine değinen Vali Necati Şentürk, öğrencilerin fidanları toprakla buluşturmasının onlardaki çevre bilincinin gelişmesine büyük katkılar sağladığını söyledi.



Ağaçlandırma yapmanın dünya üzerinde meydana gelen olumsuz hava şartlarını önlemede etkili olduğunu belirten Vali Necati Şentürk, "Kırşehir'de mevcut olan ormanlık alanlar giderek artmaktadır. Ormanlar, ülkelerin akciğerleridir. Havayı temizler, yağmur çeker, toprağın bereketli olmasına vesile olur.



Nitekim, Anadolu'nun verimli toprakları doğanın daha da yeşillenmesine müsaittir. Bugün de öğrencilerimizle birlikte fidan dikimi gerçekleştiriyoruz.



Çocuklarımız o küçük elleriyle, küçük fidanları toprakla buluşturuyorlar. Bu konu, onlardaki çevre sorumluluğunun gelişmesine katkıda bulunacaktır. Amacımız gelecek nesillere daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir bir Kırşehir bırakmaktır" dedi.



Fidan dikim programı, Vali Şentürk'ün öğrencilerle birlikte fidanları toprakla buluşturması ile sona erdi. - KIRŞEHİR