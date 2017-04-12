Gönül Dağı Hatıra Ormanı"Na Fidan Dikildi

Kırşehir'de, bozlak ustası Neşet Ertaş'ın türküsünün adının verildiği "Gönül Dağı Hatıra Ormanı"na 400 fidan dikildi.



Valilik ve TEMA Kırşehir Temsilciliğince Kervansaray Dağı'nda oluşturulan ormana 400 fidanın dikilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.



Kervansaray Mahallesi'ndeki törende konuşan Vali Necati Şentürk, "Gönül Dağı Hatıra Ormanı"nın ismini, Kırşehir'in yetiştirdiği değerlerden Neşet Ertaş'ın tanınmış türküsünden aldığını anlattı.



Fidan dikiminin önemine işaret eden Şentürk, ormanların olumsuz hava şartlarını önlediğini belirtti.



Kırşehir'de ormanlık alanların giderek arttığını belirten Şentürk, şunları kaydetti:



"Ormanlar ülkelerin akciğerleridir. Havayı temizler, yağmur çeker, toprağın bereketli olmasını sağlar. Nitekim Anadolu'nun verimli toprakları, doğanın daha da yeşillenmesine müsaittir. Bugün de öğrencilerimizle fidan dikimi gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız o küçük elleriyle, küçük fidanları toprakla buluşturuyor. Bu konu, çevre sorumluluğunun gelişmesine katkıda bulunacaktır. Amacımız, gelecek nesillere daha yeşil, daha temiz, daha yaşanabilir bir Kırşehir bırakmaktır."



TEMA Kırşehir Temsilcisi Sultan Kıymaz da fidan dikimine yaklaşık 400 öğrencinin katılmasını çok önemsediklerini dile getirerek, "İhtiyacımız olan oksijeni bizlere ancak ağaçlar üretebilir. Bu nedenle yaşanabilir bir çevre için ormanlarımızı korumalıyız. Fidanları toprakla buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz." dedi.



Konuşmaların ardından katılımcılar, hatıra ormanına fidan dikti.



Etkinliğe, Kırşehir Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, Akpınar Kaymakamı Hicabi Aytemür, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Kırşehir Orman Müdürü Reşat Karaca, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.