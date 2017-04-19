Gönlü Tok" Sığınmacıdan Örnek Davranış

HALİL FİDAN - Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde konaklama tesislerinde kalmaya başladıktan sonra yeni Kızılay Kart çıkarılan Suriyeli sığınmacı Yasir Selim, eski kartı iptal edilmeden önce yatırılan parayı, başka ihtiyaç sahiplerini düşünerek yetkililere verdi.



Halep'te terzilik yapan Yasir Selim (42), Suriye'deki iç savaş nedeniyle yaklaşık 5 yıl önce, annesi, kız kardeşi, eşi ve çocuklarıyla Türkiye'ye sığındı. Bir süre AFAD tarafından Kahramanmaraş'ta yaptırılan konaklama tesisinde kalan Selim ve ailesi, daha sonra yakınlarının bulunduğu Akçakale'ye taşındı.



İlçede kiraladığı evde kalarak terzilik yapan Selim, Türk Kızılayı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile BM Dünya Gıda Programı iş birliğinde yürütülen "Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı" kapsamında, kamp dışındaki Suriyelilere verilen Kızılay Kart'a başvurdu.



Daha sonra ailesiyle Akçakale Süleyman Şah Konaklama Tesisleri'ne yerleşen Yasir Selim'e, burada Türk Kızılayı tarafından kart çıkarıldı. Yeni kartını kullanmaya başlayan Selim, önceki başvurusu soncu aldığı eski kartına yüklenen parayı ise diğer ihtiyaç sahiplerini düşünerek iade etti.



Selim, AA muhabirine, Süleymaniye bölgesinde uzun yıllar terzilik yaptıktan sonra ülkesinde yaşanan zulüm nedeniyle evini terk etmek durumunda kaldığını söyledi.



Türkiye'de çok iyi ağırlandıklarını, kendilerine yapılan bu iyiliği asla unutamayacaklarını anlatan Selim, "Akçakale'de terzilik yaparak kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalıştım. Kampa gelmeyi düşünmemiştim çünkü sağlığım yerindeydi ve çalışacak durumdaydım, kimseye yük olmak istemedim. Pek iş olmuyordu, elimizdeki para da bitince Türk Kızılayının kartına başvurdum ama kartım çıkmadı." dedi.



Daha sonra konaklama tesislerine geldiklerini kaydeden Selim, şöyle devam etti:



"Buraya geldikten sonra dışarıda başvurduğum kart geldi, buradan da kart verdiler. Bir anda iki kartım oldu. Ancak tanıdığım din adamlarıyla görüştüğümde bu parayı almamın uygun olmadığını söylediler. Ben de bir kuruşuna bile dokunmadan bankaya gidip parayı iade etmek istedim. Fakat banka bunu kabul etmedi. Türk Kızılayı ile görüşmem gerektiğini anlattılar. Hemen gidip hem kartı hem de parayı iade ettim. Allah'a şükür bizim haramla işimiz yok, bir şüphe vardı, onun için parayı kullanamazdık. Aslında ihtiyacımız da vardı ama Allah haramdan bizleri korusun. Çok şükür vicdanımız rahat."



"Umarım tüm insanlığa örnek olur"



Türk Kızılayı Akçakale Hizmet Merkezi Sorumlusu Metin Özay da 2012'den itibaren öncelikle kampta kart uygulamasını başlattıklarını, 2015'te ise bundan kamp dışındakileri de yararlandırdıklarını belirtti.



"Yabancılara Yönelik Sosyal Uyum Yardım Programı" kapsamındaki programın 2016 sonunda genişletildiğini dile getiren Özay, bu anlamda kartlara kişi başı aylık 100 lira yüklendiğini bildirdi.



Yasir Selim'in de kamp dışındayken yaptığı başvuru sonucu, kriterleri uygun olduğundan yardım almaya hak kazandığını anlatan Özay, şunları kaydetti:



"Kampa gelince de onun için Kızılay Kart çıkarılıyor ve önceki kartı iptal ediliyor. Ancak kendisi önceden çektiği parayı, kampta da aynı şekilde yeni kart aldığından iade ediyor. Bu kesinlikle örnek alınması gereken bir davranış. Kendisi ihtiyaç sahibi, ekonomik anlamda zor durumdalar. Geniş bir aileye sahip, annesi, eşi, kız kardeşi, 4 çocuğu var, bu parayı istese rahatlıkla kullanabilirdi ama kendisi vicdanının sesini dinleyip kartı teslim etti. Kendisini tebrik ediyoruz, umarım tüm insanlığa örnek olur."