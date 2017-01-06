Gönen Deri Osb'ye Yeni Heyet

Gönen Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinin yeni müteşebbis heyeti oluştu. 15 kişilik yönetimde Balıkesir Valiliği İl Koordinasyon Kurulunu temsilen Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, BSO'nı temsilen ise Ticaret Odası Başkanı Hasan Özçağlayan yer aldı.



Gönen Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesinin yeni müteşebbis heyeti oluşturuldu. Müteşebbis Heyet, 9'u deri sektöründen 4'ü yatırımcıdan birer tane de Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Sanayi Odası temsilcisinden olmak üzere 15 kişiden oluştu. Gönen Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis heyetinde ise şu isimler yer aldı: Balıkesir Valiliği İl Koordinasyon Kurulunu temsilen Gönen Kaymakamı Faruk Bekarlar, Balıkesir Sanayi Odasını temsilen Gönen Ticaret Odası Başkanı Hasan Özçağlayan, Deri OSB yatırımcıları Mutlular Enerji, Anadolu Etap, Paksan, Sel Sanayi ile deri sektöründen ise Levent Kar, Mehmet Ali Acartabak, Ömer Kurşunoğlu, Abdullah Duran, Recep Canbaz, Nusret Aytekin, Adem Deniz, Metin Avaberk, Salih Engin. - BALIKESİR