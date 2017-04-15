Gonca Vuslateri Meşrubat Satarken Selçuk Yöntem Tarafından Keşfedilmiş

Ünlü oyuncu Gonca Vuslateri Hürriyet gazetesine verdiği röportajda kendisiyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Vuslateri, Bodrum'da meşrubat satarken Selçuk Yöntem tarafından keşfedildiğini söyledi.

"BOYNUMDA MEŞRUBAT SATARKEN SELÇUK YÖNTEM TARAFINDAN KEŞFEDİLDİM"

Gonca Vuslateri'ye "parasızlık yaşadınız mı" diye sorulunca, güzel oyuncu şöyle cevap verdi: Türkiye'nin her yerini gezip çalıştım, beyaz eşya tanıtımından, balon şişirme işi bile yaptım. Mesela yazları Bodrum'da boynuma tepsiyi asarak meşrubat satardım. Bir gün Selçuk Yöntem gördü. Daha dizilerde oynamıyordum. Enerjimden anladı sanırım, "Oyuncu musun?" diye sordu. Sırtım o kadar çökmüştü ki bütün meşrubatı aldı. O gün bugündür de babam gibi.



'ANNE' DİZİSİNDEKİ KARAKTERİ İÇİN DE DEĞERLENDİRME YAPTI

Gonca Vuslateri'ye ekranlarda olan "'Anne' dizisindeki Şule karakterinine dışarıdan bakınca ne görüyorsunuz?" diye soruldu. Vuslateri, "Şule özeleştiri yapan biri değil. Alacağı eleştiri çok net. Mutluluk körü. Yaşam enerjisini karanlıktan alıyor. Aslında kötü değil ama sığınma ve erk olarak gücü şefkatten değil, 'Cengiz' (Dizide 'Şule' karakterinin eşi) gibi bir adamdan alıyor. Bu da bir tercih. Ve bunu oynamak benim için büyük zenginlik. Mesela bazen "Şule bu hareketi de yapmaz artık" diyorum. İnanamıyorum. Sonra bir bakıyorum hikâyeye çok girmişim." dedi.



