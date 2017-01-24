Gonca Vuslateri'den Gaffar Okkan İçin Duygulandıran Paylaşım

Diyarbakır Emniyet Müdürü iken hain bir saldırıda 24 Ocak 2001 yılında şehit edilen Gaffar Okkan, sevenleri tarafından mezarı başında anıldı.

DUYGUSAL BİR NOTLA PAYLAŞTI

Şehadet yıldönümlerinde Gaffar Okkan'ı mezarı başında anan ünlü oyuncu Gonca Vuslateri, bu yıl, Okkan'ın mezarına gidemedi. Vuslateri, önceki yıllarda Okkan'ın mezar taşını silerken çektirdiği fotoğrafı, Instagram hesabından duygusal bir notla paylaştı.

İşte Vuslateri'nin duygusal notu:

Bu yıl gelemedim… Atike babaanneme de uğrayamadım… Vaziyet nedir bilmiyorum…Korkuyorum da… Bir kuyuyu dolduruyorum terimle… Tir tir titriyorum… 'İyi olsun her şey' diyorum hepimiz için… İnsanlık için … İnsanlık demişken; o güçlü sesinle "Diyarbakır halkına dokunanı yakarım!" desen de… Memleket biraz erdem görse yine! İyi ki geldin bu dünyaya… Daha küçükken 'şu mesleği yapacağım' değil 'kahraman olacağım' dermişsin… Kahramansın sen! Sana, ailene, Diyarbakır halkına, Hendek'de adını verdiğimiz her sokağa! Duayla ömür boyunca mezarında kuşlara su vermek nasip etsin Allah…