Gön ne demek? TDK' ya göre gön kelime anlamı nedir?
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Gön ne demek? TDK' ya göre gön kelime anlamı nedir?

Gön ne demek? TDK' ya göre gön kelime anlamı nedir?
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Günlük yaşantımızda karşılaştığımız birçok kelimeyi ilk defa duyuyor ya da anlamını bilemiyor olabiliriz. Son günlerde en ok aratılan kelimelerden biri olan "gön" ün anlamı merak ediliyor. Peki, Gön ne demek? TDK' ya göre gön kelime anlamı nedir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

Günlük yaşantımızda karşılaştığımız birçok kelimeyi ilk defa duyuyor ya da anlamını bilemiyor olabiliriz. Son günlerde en ok aratılan kelimelerden biri olan "gön" ün anlamı merak ediliyor. Peki, Gön ne demek? TDK' ya göre gön kelime anlamı nedir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

GÖN NE DEMEK?

Gön kelimesinin anlamı, tabakalanmış deri, kösele ve hayvan derisidir.

TDK' YA GÖRE GÖN KELİME ANLAMI NEDİR?

Gön kelimesinin TDK anlamları;

- Kösele

- Hayvan derisi

- İşlenmiş deridir.

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