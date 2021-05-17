Gön ne demek? TDK' ya göre gön kelime anlamı nedir?

Günlük yaşantımızda karşılaştığımız birçok kelimeyi ilk defa duyuyor ya da anlamını bilemiyor olabiliriz. Son günlerde en ok aratılan kelimelerden biri olan "gön" ün anlamı merak ediliyor. Peki, Gön ne demek? TDK' ya göre gön kelime anlamı nedir? Konuya ilişkin detaylar haberimizde.