Gömeçli Uslu'dan Burhaniye' de Yeni Yıl Ziyareti

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Gömeç Belediye Başkan Yardımcısı Eşref Uslu, Burhaniyeli mevkidaşlarına yeni yıl ziyaretinde bulundu. Gömeç'in tecrübeli Başkan Yardımcısı Uslu, Burhaniye belediyesinde yeni atanan Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır'ı ziyaret ederken, tecrübelerini paylaştı.



Burhaniye Belediyesinde gerçekleşen ziyaret sırasında, diğer Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç ve Gömeç Halk Eğitimi Müdür Yardımcısı Güner Bahadır'da bulundu. Üç Başkan Yardımcısı, başta Burhaniye, Gömeç ve Körfez gündemi ile yeni yılda belediye hizmetlerini geliştirmek adına istişarelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Cemil Bahadır, konuklarına ikramlarda bulunurken, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - BALIKESİR