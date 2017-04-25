Gömeç ve Havran'da Korkutan Yangınlar

Balıkesir'in Gömeç ve Havran ilçesinde meydana gelen yangınlar, büyük korkuya neden oldu.



İlk yangın Gömeç'te meydana geldi. Mithatpaşa Mahallesi'nde petrol İstasyonu yakınında bulunan bir barakada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Barakanın alev alev yandığı yangın petrol istasyonunun yakınında olması nedeniyle çevrede büyük korkuya neden oldu. Gömeç İtfaiye Amirliği ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın söndürüldü. Çevre sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.



Diğer yangın ise Havran çöplüğünde meydana geldi. Depolama alanında gaz sıkışması nedeniyle çıkan yangın çevrede büyük paniğe neden oldu. Çöp alanının bulunduğu bölge duman altında kaldı. Havran İtfaiye Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın 1 saate yakın süren çalışma ile söndürüldü. - BALIKESİR