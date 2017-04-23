Gömeç'te 23 Nisan Coşkusu

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.



İlk tören Cumhuriyet Meydanı'da düzenlendi. Burada İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz Atatürk Anıtı'na çocuklarla çelenk bıraktı. Ardından kutlamalara ilçe parkında devam edildi.



Törenlere, Ayvalık Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Belediye Başkan vekili Zekeriya Babayiğit ile protokol üyeleri katıldı. Kutlamada çocuklar tarafından günün anlam ve önemini belirten şiirler okundu, halk oyunları gösterileri yapıldı, çeşitli yarışmalarda derecelere giren öğrencilere ödülleri verildi. Çocukların sergilediği gösteriler protokol ve vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Ayaz, "Geleceğin Gömeç'i ve Türkiye'sini emanet edeceğimiz çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlarım" diye konuştu. - BALIKESİR