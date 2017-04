Gömeç: "Kısır Tartışmalardan Bir An Önce Uzaklaşmalıyız"

Samsun Genç İş Adamları Derneği (SAMGİAD) Başkanı Savaş Gömeç, "Toplumsal bütünlüğümüze zarar verecek kısır tartışmalardan bir an önce uzaklaşmalı, yeni yönetim sistemimizi taçlandıracak sağlam ekonomiye yönelik adımları vakit kaybetmeksizin atmalıyız" dedi.



SAMGİAD Başkanı Savaş Gömeç, 16 Nisan'da yapılan referandum oylamasını değerlendirdi. Referandumun demokrasinin en etkili aygıtlarından biri olduğunu belirten Gömeç, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş kararı, yüce Türk halkının iradesine sunulmuş ve sandıklardan çıkan sonuç doğrultusunda, yeni yönetim modelimiz halkımızca kabul edilmiştir. Böylelikle Cumhuriyet tarihinin belki de en köklü anayasal değişikliği, tamamen sivil siyasetin inisiyatifiyle gerçekleştirilmiştir. Bunu, sivil toplum kuruluşu sıfatıyla bizler, büyük bir demokratik kazanım olarak değerlendiriyor, bugünden itibaren, bu kazanımdan alacağımız özgüvenle, ekonomi alanındaki çalışmalarımıza ivme kazandırmanın kararlılık ve arzusunu taşıyoruz" diye konuştu.



Gömeç açıklamasının devamında şunları söyledi: "Uluslararası siyasetin hızla kutuplaştığı, gerginliklerin had safhaya ulaştığı günümüz dünyasında, ülke olarak güçlü durabilmek ve tehditlerle başa çıkabilmek için en fazla ihtiyaç duyduğumuz iki unsur, toplumsal bütünlük ve sağlam ekonomidir. Toplumsal bütünlüğümüze zarar verecek kısır tartışmalardan bir an önce uzaklaşmalı, yeni yönetim sistemimizi taçlandıracak sağlam ekonomiye yönelik adımları vakit kaybetmeksizin atmalıyız. Bu vesileyle, referandum sonucunun, başta Türkiye olmak üzere, tüm dünya toplumları için huzur ve refah dolu günlerin habercisi olmasını temenni ediyor, yüce milletimizden aldığımız güçle, Türkiye'yi, muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıma yolundaki sarsılmaz inancımızı, bir kez daha ifade etmek istiyoruz" şeklinde konuştu. - SAMSUN