Gölyaka Kaymakamı Keleş Görevine Başladı

Gölyaka Kaymakamlığına atanan Adem Keleş, göreve başladı.



Mülki İdare Amirleri Atama ve Yer Değiştirmesi Kararnamesi ile Ankara Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğünden Gölyaka Kaymakamlığına atanan Keleş, ilçeye gelerek işbaşı yaptı.



Gölyaka Belediye Başkanı Bekir Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Samet Tonga, İlçe Emniyet Amiri Selçuk Yağcı, İlçe Müftüsü Mehmet Şimşekoğlu ve kurum personelleri, Keleş'i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.



Keleş, ziyaretçileri kabulünde, kurumlar arasındaki işbirliğini sıkı tutacaklarını belirterek, ilçenin ihtiyaçlarına cevap vermek için çok çalışacaklarını kaydetti.